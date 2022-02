Spakenburg geschokt na bedreigingen door eigen fans

Vrijwilligers van Spakenburg worden volgens de club al langer bedreigd. Een bestuurslid kreeg onlangs een ijzeren staaf door het raam van zijn huis gegooid.

„Wij zullen nooit zwichten voor terreur”, meldt de club uit de tweede divisie in een statement op de website. Volgens Spakenburg is het wangedrag afkomstig van personen gelieerd aan een groep met de naam Harde Kern Spakenburg (HKS). Aanhangers van die groepering kregen in september een verbod het sportpark te betreden vanwege intimiderend gedrag.

Intimiderende telefoontjes

Bij de aanval van Dekker zaterdag in Katwijk waren volgens Spakenburg personen betrokken die al „enige tijd een verbod hebben” het sportpark op te gaan. Pas na de inzet van „een grote politiemacht” kon de bedreigende situatie bij Quick Boys worden beëindigd. Dekker wordt volgens Spakenburg al langer geïntimideerd en bedreigd. De club was niet bereikbaar voor verdere vragen.

„Intimiderende telefoontjes, vrijwilligers opzoeken op hun werk en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving”, zo somt Spakenburg eerdere incidenten op. „Nee, we hebben het niet over een goedkope maffiafilm, maar helaas over praktijken waarmee vrijwilligers van SV Spakenburg worden geconfronteerd.”

Afgelopen week is de club opnieuw naar de politie en gemeente Bunschoten gegaan vanwege de onrust, waarop „het justitieel onderzoek geïntensiveerd wordt.” Onder meer camerabeelden en tips zullen verder worden onderzocht. „Burgemeester Melis van de Groep heeft alle ondersteuning aangeboden om deze onaanvaardbare uitwassen rond het sportcomplex en binnen de gemeentegrenzen een halt toe te roepen.”