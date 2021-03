Opvallende move: Michael de Leeuw (34) keert terug naar FC Groningen

Waar FC Groningen na de interlandbreak de volledige focus heeft op het plaatsen voor (de play-offs om) Europees voetbal, moet De Leeuw proberen om met Emmen een waar kunststukje te bewerkstelligen en ploeg uit Drenthe voor het hoogste niveau te behouden. Met nog zeven duels te gaan staat Emmen (dat 17e staat) zeven punten achter op zowel nummer 16 VVV-Venlo, als Willem II, dat op de veilige vijftiende plaats bivakkeert.

Thuis

„Ik ben en blijf een Brabander, maar Groningen voelt na al die jaren ook als mijn thuis”, zegt De Leeuw op de website van FC Groningen. „Ik heb me hier na mijn terugkomst uit Amerika gevestigd met mijn gezin en ook de komende jaren zijn gericht op een verblijf in Groningen.”

De Leeuw vertrok in 2016 naar Chicago Fire in Amerika, waar hij tweeënhalf jaar actief was. In de winterstop van het seizoen 2018/2019 keerde hij in Nederland terug bij FC Emmen, dat aan zijn eerste seizoen ooit op het hoogste niveau bezig was. Bij FC Groningen kende De Leeuw in 2015 zijn grootse succes, toen hij met de club ten koste van PEC Zwolle de KNVB-beker won.

De Leeuw kwam in zijn eerste periode bij FC Groningen tot 137 officiële duels, waarin hij 55 keer doel trof.