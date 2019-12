EK wordt race tegen de klok voor Malen

Malen onderging maandag een mri-scan, waaruit bleek dat hij zijn kruisband niet heeft afgescheurd, maar er wel schade is. EURO 2020 wordt voor hem hoe dan ook een race tegen de klok.

Memphis Depay

De ernstige blessure van Memphis Depay is hard aangekomen bij collega-voetballers. Depay liep een scheur in zijn voorste kruisband op en is minimaal zes maanden uit de roulatie. Normaal gesproken moet de voetballer het EK aan zich voorbij laten gaan. Onder anderen Kylian Mbappé en Neymar deelden op Instagram een foto van Depay, met daaronder een bemoedigende tekst. „Sterkte broeder!”

Ook bondscoach Ronald Koeman sprak zich uit. „Absoluut een streep door de rekening. Bij een zware blessure staat er normaal gesproken altijd een bepaalde tijd voor en dan zou dat met het EK een probleem kunnen zijn.”

