ADO knokt zich naar punt tegen Willem II: 3-3

De ploeg van trainer Alfons Groenendijk kwam met 2-0 en 3-1 achter te staan, maar wist alsnog een gelijkspel af te dwingen. John Goossens schoot een paar minuten voor tijd van grote afstand met links de 3-3 in de kruising.

Willem II zou bij een zege opgeklommen zijn naar de derde plaats in de eredivisie, achter Ajax en AZ. De Tilburgers domineerden voor rust in Den Haag en stonden na 45 minuten met 2-0 voor, door doelpunten van Freek Heerkens en Vangelis Pavlidis. Toen die Griekse spits in de 55e minuut met zijn tweede goal van de avond de stand op 1-3 bracht, kort nadat Tomás Necid de aansluitingstreffer had gemaakt voor het plotseling opgeleefde ADO, leek de zege binnen voor Willem II.

Groenendijk had binnen een uur zijn drie wissels al gebruikt, in een poging zijn elftal van de nodige impulsen te voorzien. De Duitse doelman Timon Wellenreuther hield Willem II met enkele knappe reddingen aanvankelijk overeind, maar in de slotfase kwam de thuisclub toch nog langszij door doelpunten van Tomás Necid (kopbal) en Goossens, die met een prachtige uithaal voor het hoogtepunt van de wedstrijd zorgde.