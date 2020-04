Evenepoel rijdt 50(!) keer Muur van Geraardsbergen op

De 20-jarige Belg tekende ter plaatse een lokaal rondje uit dat hem telkens terug bracht aan de voet van de legendarische beklimming uit de Ronde van Vlaanderen.

Evenepoel vertrok ‘s ochtends voor een tocht van ruim acht uur en legde in totaal 217 kilometer af. „Klus geklaard, dit was een lastige”, liet hij via de sociale media weten.

Evenepoel, die zich vorig jaar in Alkmaar tot Europees kampioen tijdrijden kroonde, liep al langer rond met het plan om de Muur van Geraardsbergen een dagje aan te doen. Een week eerder besloot hij op het laatste moment om een poging uit te stellen, omdat hij bang was dat hij te veel toeschouwers naar de klim zou trekken.

Afgelopen zondag legde Evenepoel ook al een stevig trainingsritje af. Met een gemiddelde van 33 kilometer per uur reed hij een 256 kilometer lange variant op de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. „Als eerbetoon aan deze Ardennenklassieker, die normaal gezien mijn eerste monument had geweest!”, zo concludeerde hij tevreden.