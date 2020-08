Ferrari met angst en beven naar Italië

De Ferrari’s zijn dit seizoen op zijn zachtst gezegd zoekende. En dan wacht volgende week de thuisrace op Monza...

„Extreem frustrerend”, was het korte, maar veelzeggende oordeel van Leclerc na afloop van de Grand Prix van België. „Het was sowieso een lastig weekeinde en de race was niet bepaald makkelijker.”

Bij allebei zijn pitstops verloor Leclerc vanwege treuzelwerk van zijn monteurs veel tijd. Over de boordradio liet hij zijn ongenoegen duidelijk merken. ,,Ik verloor veel plekken door mijn stops. Ik probeerde me nog terug te knokken, maar op dit moment is inhalen gewoon heel lastig voor ons”, zo was Lelerc kritisch op de snelheid van zijn bolide.

In Spa bleken bijvoorbeeld Pierre Gasly van AlphaTauri en Kimi Raikkonen van Alfa Romeo in rechtstreekse duels sneller dan de Ferrari’s. „We moeten hard werken en het probleem lokaliseren. Want op deze manier wordt het heel lastig voor ons”, blikte Leclerc vooruit op het Italiaanse tweeluik in Monza en Mugello.

