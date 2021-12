Zorgen om Gernot Trauner bij Feyenoord: ’Race tegen de klok’

Op de persconferentie exact 48 uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Ajax kon Slot dan ook geen uitsluitsel geven over het meedoen van de mandekker. „We zullen zaterdag kijken of hij mee kan trainen en als hij traint of hij klaar is om te spelen. We hebben goede hoop dat hij in ieder geval naar buiten gaat, maar ik vind het moeilijk om daar een percentage aan te hangen. Het zal een race tegen de klok worden.”

Trauner had eerder te maken met een spierblessure in zijn dijbeen en die lijkt hem opnieuw parten te spelen. De verdediger had tegen FC Twente nog wel even verder gekund, maar dan zou hij zich nog verder in de problemen hebben gebracht. Of hij uit voorzorg nu tijdig is gestopt, zal moeten blijken.

Defensief op orde

Het afhaken van Trauner zou een flinke streep door de rekening zijn bij Feyenoord, dat de afgelopen maanden mede dankzij de keiharde maar fair spelende laatste man defensief vaak zijn zaken op orde had en een onverwacht goed eerste half jaar onder Slot doormaakt. Trauner heeft al 24 duels achter zijn naam staan en in die hele periode noteerde hij slechts één gele kaart.

Met de zelf opgeleide Lutsharel Geertruida hebben de Rotterdammers een goede centrale verdediger achter de hand. De 21-jarige Geertruida kan ook als rechtsback goed uit de voeten, maar op die plek lijkt de Noor Marcus Pedersen hem te hebben verdreven. In het extreem drukke seizoen, met meer Europese wedstrijden dan ooit in de periode voor de winterstop, heeft Feyenoord beide spelers hard nodig gehad. Geertruida staat ondanks een blessure, die hem tot half september langs de kant hield, ook al op achttien wedstrijden. Tegen Ajax kan hij aan de bak in het centrum en zal hij worden gekoppeld aan Marcos Senesi als Trauner het inderdaad niet haalt.

De nederlaag bij FC Twente in het bekertoernooi was een flinke domper voor Feyenoord, maar het zelfvertrouwen in de ploeg is nog steeds groot. Ook tegen FC Twente waren de Rotterdammers het grootste deel van de wedstrijd de baas op het veld en in dit hele seizoen leed de ploeg pas twee nederlagen in de competitie (uit bij FC Utrecht en uit bij Vitesse). Doelman Justin Bijlow is daarnaast uit op revanche na zijn (dure) foutje in Enschede.