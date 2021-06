Donyell Malen over klik met Depay: ’Memphis hielp mij al bij mijn debuut’

Cody Gakpo en Donyell Malen tijdens de persconferentie Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Het debuut van Cody Gakpo in het Nederlands elftal betekende een mijlpaal voor PSV, want de geboren Eindhovenaar is de honderdste PSV’er in Oranje. De debutant, die tegen Noord-Macedonië, in de slotfase in het veld kwam en eenmaal dreigend wist te worden, nam een dag later naast ploeggenoot Donyell Malen plaats achter de persconferentietafel op de KNVB-campus in Zeist en genoot na van de mooie avond.