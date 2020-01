Debutant Rooney laat Cocu juichen

Jack Marriott tikte een indraaiende vrije trap van de 34-jarige Engelsman langs de keeper van Barnsley. Elliot Simões trok aan het begin van de tweede helft de stand weer gelijk, maar in de 57e minuut bracht Martyn Waghorn de thuisclub wederom aan de leiding. De spits was het eindstation van een door Rooney opgezette aanval. Derby County boekte de tweede overwinning op rij in het Championship, het tweede niveau in Engeland. De ploeg van Cocu staat weliswaar nog steeds op de zeventiende plek, maar met acht punten achterstand op de zesde plaats zijn de play-offs nog wel in het vizier.

Rooney, oud-aanvoerder en nog altijd de topscorer aller tijden van Engeland, ondertekende in augustus een contract als speler/coach bij Derby County. De aanvaller speelde de afgelopen twee jaar in de Verenigde Staten. Sinds 1 januari is hij speelgerechtigd voor zijn nieuwe club. Rooney zat de afgelopen weken al als assistent van Cocu op de bank.

„Het was frustrerend om al die tijd alleen maar te mogen trainen met de jongens”, zei Rooney, die met rugnummer 32 speelde. „Er is niets mooiers dan wedstrijden spelen.” De routinier hield het 90 minuten vol. „In de rust zei Wayne dat hij zich goed voelde”, aldus Cocu. „Hij speelde ook goed. Zijn ervaring is heel belangrijk voor ons. We moeten wel voorzichtig met hem zijn, hij moet zijn conditie weer opbouwen. Het is even afwachten hoe lang Wayne nodig heeft om te herstellen.”

