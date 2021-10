Feyenoord-familie leeft mee met Wim Jansen

Juist de mannen die op het veld de hardste spelers waren, van Rinus Israël tot Jan Boskamp en Sjaak Troost, hadden de mooiste woorden voor Jansen.

De ex-international, die twee WK-finales speelde, was er zichtbaar door ontroerd. Hij werd omringd door zijn vrouw Cobie, zoon Wim jr. en dochter Petra, kleinkinderen en verdere aanhang. Uit Schotland was Celtic-legende Murdo McLeod (assistent bij Jansen in zijn Celtic-periode) overgekomen.

Eén uitdrukkelijke wens

In de boardroom van het Feyenoord-stadion stond alles in het teken van de man die speler, trainer en grondlegger van de Feyenoord Academy is geweest. De mooiste anekdotes, ook van Robin van Persie, Henrik Larsson, Peter Bosz en anderen, staan in zijn boek waarin ook een deel van zijn voetbalvisie op papier is gezet.

Jansen had bij de presentatie van zijn boek één uitdrukkelijke wens, hij wilde zelf niet meer het podium op om te worden geïnterviewd. Om die reden liet hij afgelopen zaterdag al in deze krant optekenen met welke gezondheidsperikelen hij te maken heeft.

