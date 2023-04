Premium Het beste van De Telegraaf

Per Strand Hagenes moet straks Van Aert en Van Baarle doen vergeten Jumbo-Visma gaf het nieuwe supertalent van het fietsen als 18-jarige al een profcontract

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Per Strand Hagenes boekte dit voorjaar als solo zijn eerste profzege in de Ronde van Drenthe. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Zonder een zege in de monumenten heeft Jumbo-Visma niet het succes geboekt waar men op hoopte, maar de Nederlandse miljoenenploeg heeft met het oog op volgend seizoen meer zwaar geschut in huis. Dan rijdt een Noors supertalent mee in de voorjaarsklassiekers, die Wout van Aert en Dylan van Baarle moet gaan bijstaan en op termijn doen vergeten. Per Strand Hagenes (19) is zijn naam en zijn ultavroege profcontract past in een trend, waarin ook Jumbo mee móét en gáát.