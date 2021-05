Beoogde PSV-aanwinst André Ramalho gesignaleerd in Eindhoven

Daarbij was Ramalho in het gezelschap van clubambassadeur Mart van den Heuvel, die eerder teammanager was en doorgaans zeer betrokken is bij spelers die nieuw zijn bij PSV.

Ramalho heeft nog een één jaar doorlopend contract bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, waarvoor hij afgelopen seizoen 28 competitieduels speelde. Daarin was hij één keer trefzeker. Eerder kwam de Braziliaan onder meer uit voor Bayer Leverkusen en FSV Mainz 05.