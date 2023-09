Droomavond voor van kanker herstelde Ralf Seuntjens met winnende goal

In juni maakte Seuntjens zijn rentree voor Imabari, maar bij de invalbeurt tegen Tegevejaro Miyazaki werd duidelijk dat hij nog een lange weg had te gaan. Dat was ook niet verwonderlijk. Seuntjens had te maken met een agressieve vorm. „Het is elke dag nog kijken hoe mijn lichaam op de fysieke arbeid reageert. In de beginfase werd ik steeds met ongelooflijke spierpijn wakker, maar ik merk wel dat mijn herstel met kleine stapjes vooruitgaat”, zei hij afgelopen maart in gesprek met De Telegraaf.

Zaterdag kon The Seun of God dus weer genieten van het spelletje dat hij het liefste speelt. In de 91e minuut maakte hij koppend de beslissende 1-0, waardoor Imabari mee blijft doen in de strijd om promotie naar het tweede niveau in Japan.