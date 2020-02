WTA schrapt tennistoernooi in China vanwege coronavirus

In april zou in Xi’an een toernooi uit de zogeheten 125K-series, het tweede niveau voor de tennissters, worden gehouden. De stad ligt in het midden van China, niet heel ver van Wuhan waar het virus eind vorig jaar uitbrak.

„We leven mee met iedereen in China in deze moeilijke periode”, aldus een woordvoerder van de vrouwelijke tennisorganisatie WTA. „We kijken uit naar de toernooien die in de herfst in China op het programma staan. We houden de situatie nauwlettend in de gaten, want er is niets belangrijker dan de gezondheid van onze spelers, ons personeel en de fans.”

In september en oktober staan heel wat grote hardcourttoernooien op het programma in China. Het slottoernooi voor de beste tennissters van het seizoen, de WTA Finals, wordt begin november in de Chinese stad Shenzhen gehouden.