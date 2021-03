VVV-Venlo bevestigt: ontslag trainer Hans de Koning

VVV verloor de laatste zeven competitieduels in de Eredivisie en greep ook naast een plaats in de bekerfinale. Door de nederlaag van afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (1-3) staat de ploeg uit Noord-Limburg nu nog maar één punt voor op nummer 16 Willem II.

Technisch manager Stan Valckx: „Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om per direct afscheid te nemen van Hans. Enkele weken geleden hebben we natuurlijk gezamenlijk besloten aan het einde van dit seizoen afscheid te nemen van elkaar. Wij hebben gemeend, na het uitblijven van recente sportieve resultaten, dat we nu actie moesten ondernemen om een kentering teweeg te brengen in de neerwaartse spiraal waarin we momenteel op sportief vlak zitten. Het allerbelangrijkste is namelijk dat we VVV-Venlo voor de Eredivisie behouden.”

Snel een nieuwe hoofdtrainer

Hij vervolgt: „Al met al een vervelend besluit, dat overigens niets afdoet aan het feit dat wij Hans zeer dankbaar zijn voor wat hij in zijn tijd bij de club heeft neergezet en bereikt. Per slot van rekening heeft hij, samen met staf en spelersgroep, VVV-Venlo afgelopen seizoen in de Eredivisie weten te houden. Wij gunnen hem dan ook het allerbeste en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière.”

Valckx voegt daaraan toe: „We hebben de intentie om snel een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen die al tijdens onze eerstvolgende wedstrijd, op zondag 21 maart tegen PEC Zwolle, voor de groep staat.”

Eerder werd al duidelijk dat De Koning en VVV na dit seizoen niet met elkaar door zouden gaan. Met het ontslag van De Koning hoopt de Venlose club een schokeffect te bewerkstelligen voor de laatste acht competitiewedstrijden van dit seizoen. Met Georgios Giakoumakis heeft VVV wel de topscorer van Nederland in huis. Giakoumakis maakte liefst 24 van de 38 door VVV genoteerde competitiegoals.

Luhukay beoogd opvolger

VVV promoveerde in 2017 vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie en is daar inmiddels vier seizoenen op rij actief. De beoogd opvolger van De Koning in De Koel is Jos Luhukay. De 57-jarige oud-speler van VVV was nog niet eerder in Nederland werkzaam als hoofdtrainer, maar heeft in vooral Duitsland een aardig CV opgebouwd.

Luhukay had onder meer Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Hertha BSC en FC Augsburg onder zijn hoede. VVV hoopt Luhukay zo snel mogelijk voor de groep te krijgen.

De Koning zesde ontslagen trainer dit seizoen in Eredivisie

Voor de zesde keer dit seizoen heeft een club uit de Eredivisie zijn trainer ontslagen. Begin november vertrok John van den Brom bij FC Utrecht. Hij koos zelf voor een overstap naar de Belgische club Racing Genk. Zijn opvolger, René Hake, kreeg na een interim-periode een vaste aanstelling tot de zomer van 2022.

Kort na de trainerswissel bij FC Utrecht besloten ADO Den Haag en Fortuna Sittard om respectievelijk Aleksandar Rankovic en Kevin Hofland te ontslaan. Rankovic werd in Den Haag opgevolgd door Ruud Brood, die er vooralsnog niet in is geslaagd om ADO weg te krijgen uit de degradatiezone. Met 15 punten houdt ADO alleen FC Emmen (14) onder zich. Fortuna Sittard lukte het wel om onder leiding van Sjors Ultee weg te komen uit de onderste regionen.

AZ zorgde begin december voor het meest verrassende ontslag van dit seizoen. De Alkmaarse club besloot direct te breken met Arne Slot toen bleek dat hij gesprekken voerde met Feyenoord over een dienstverband voor komend seizoen. AZ schoof assistent Pascal Jansen door om het seizoen af te maken.

Eind januari werd Adrie Koster ontslagen bij Willem II. Met Zeljko Petrovic als nieuwe trainer klommen de Tilburgers naar de zestiende plaats en hebben ze inmiddels aansluiting gevonden bij de clubs die net boven de gevarenzone staan, waaronder VVV en ook PEC Zwolle, dat vorige maand John Stegeman ontsloeg. Stegeman zou eigenlijk komende zomer vertrekken. Bert Konterman maakt dit seizoen als interim-trainer af en voor volgend seizoen heeft PEC onlangs Art Langeler aangesteld.