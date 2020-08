Vliegtuigje steunt Fabio Jakobsen: ’Forza Fabio’

Fabio Jakobsen kwam zwaar ten val bij de finish van de eerste rit in de Ronde van Polen. Ⓒ GETTY IMAGES

Fabio Jakobsen herstelt in Nederland van zijn dramatische val in de eerste rit van de Ronde van Polen. Een zweefvliegtuigje vloog over zijn huis en wapperde met een mooie boodschap door het luchtruim. „Gett well soon! Forza Fabio.”