PSV-aanwinst: ’Mijn hart maakte een sprongetje’

Robbin Ruiter heeft de ambitie om eerste doelman bij PSV te worden. „Anders had ik niet hoeven komen."

EINDHOVEN - Een snelle blik op de statistieken van Robbin Ruiter (32) bij Sunderland vorig seizoen laat zien dat hij slechts veertien minuten als invaller in de League One in actie kwam. Maar de PSV-supporters hoeven niet te vrezen. De ervaren stand-in van Jeroen Zoet, die voor twee seizoenen (plus optiejaar) werd vastgelegd, vertelt dat hij zeker na deze voorbereiding topfit de vroege Europese voorrondes in gaat.