Van ’giftige sfeer en muiterij’ verlost ManUtd naar bekerfinale Engelse media en clubicoon Keane loven puinruimer Ten Hag: ’Heb je kaartjes voor me?’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Alle reden tot lachen voor Erik ten Hag na zijn komst bij Manchester United. Ⓒ ANP/HH

De Engels media staan nog eens stil bij de komst van Erik ten Hag bij Manchester United dat woensdag de finale van de League Cup bereikte. De Mancunians versloegen woensdagavond Nottingham Forest in de terugwedstrijd van de halve finale met 2-0. United had vorige week het eerste duel in Nottingham al met 3-0 gewonnen. De eerste Engelse prijs lonkt nu voor Ten Hag en inmiddels lijkt iedereen er weer bij te willen horen.