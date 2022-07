Max Verstappen na tweede training in Hongarije: ’Ferrari duidelijk sneller’

Leclerc ging rond in 1.18,445. Verrassend genoeg was de tweede tijd voor McLaren-coureur Lando Norris, op ruim twee tienden van Leclerc. Vlak daarachter volgden diens Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz en Verstappen. Daniel Ricciardo noteerde de vijfde tijd, om aan te geven dat McLaren er goed bij zat. Verstappens kompaan Sergio Pérez kwam er net als in de eerste training niet aan te pas. Datzelfde gold overigens voor het team van Mercedes.

Hoe representatief de tijden precies zijn, is nog even de vraag. Vrijdag was het zeer warm in Boedapest, maar zaterdag gaat het juist flink regenen. Zondag is de kans op een droge race groot, maar liggen de temperaturen ook lager dan tijdens de vrijdagse trainingen. Verstappen had al verwacht dat Ferrari over één ronde de overhand zou hebben, zeker op een circuit als de Hungaroring. Een natte kwalificatie kan de Nederlander wellicht goed gezind zijn.

Longrun

Ook in de longrun tijdens de tweede vrije training oogde Ferrari sterk. Net als Verstappen reed Leclerc die racesimulatie op de medium-band en was hij sneller dan de Nederlander.

„We hebben duidelijk nog wat werk te doen. Ferrari ligt wat voor op ons, zoals verwacht”, aldus Verstappen. „Het wordt moeilijk om ze te verslaan. We zullen proberen wat we kunnen om het gat te dichten. In droge omstandigheden kunnen we Ferrari niet aan, maar we zullen zien wat het weer ons zaterdag brengt.”