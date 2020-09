Frustraties bij Geraint Thomas na vierde plek op WK tijdrijden: ’Iemand heeft het verkloot’

„Ik heb blind moeten rijden”, baalde de Tour de France-winnaar van 2018, doelend op het feit dat hij onderweg niet kon vertrouwen op zijn wattagemeter. „Dat was wat frustrerend.”

Voor de start raakte de Garmin van Thomas zoek. De wielrenner heeft nog steeds geen idee hoe dat kon gebeuren.

„Ik reed tijdens mijn warming-up op een andere fiets en toen ik naar mijn wedstrijdfiets overstapte, was mijn metertje nergens te bekennen. Iemand heeft het duidelijk verkloot, maar goed, dit soort dingen gebeurt nu eenmaal.”

In allerijl werd er naar een noodoplossing gezocht, maar omdat Thomas pas drie minuten voor de start op zijn wedstrijdfiets stapte, was er te weinig tijd. „Ze hebben me nog een reservemetertje gegeven, maar dat was te groot. Ik kreeg het niet bevestigd.”

Thomas kwam in de strijd om brons uiteindelijk acht seconden tekort op de Zwitserse specialist Stefan Küng. Zijn uitblinkende Ineos-teamgenoot Filippo Ganna ging namens Italië aan de haal met het goud. De Belg Wout van Aert moest het doen met zilver.

„Uiteindelijk ben ik best blij over de manier waarop ik mijn race kon indelen”, blikte Thomas terug op zijn prestatie. „Het is alleen frustrerend als je zo dicht bij een medaille komt. Toch was deze tijdrit bemoedigend met het oog op de Giro, waar er veel tegen de klok (in totaal drie keer, red.) moet worden gereden.”

De Giro d’Italia begint volgende week zaterdag met een individuele tijdrit van 15 kilometer, van Monreale naar Palermo. Thomas geldt als een van de favorieten voor de eindzege.