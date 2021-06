Wales bezorgt Turkije weer nederlaag op EK

De eerste helft was een aangename pot voetbal, met een aantrekkelijke openingsfase. De beste kansen waren voor Wales dat in de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk had gespeeld tegen Zwitserland. De eerste mogelijkheid was voor Aaron Ramsey, maar de middenvelder van Wales kreeg de bal niet langs doelman Ugurcan Çakir.

Ramsey kreeg in de 23e minuut weer een prima kans op de tegentreffer, maar die wist hij opnieuw niet te benutten. Pas bij de derde poging op slag van rust was het dan toch raak voor Ramsey. Na aangeven van Gareth Bale controleerde hij de bal met zijn borst waarna hij de 1-0 kon binnenschieten.

Na een uur spelen had Bale vanaf elf meter een uitgelezen kans om de tweede treffer van de avond voor zijn rekening te nemen. Maar de sterspeler van Wales schoot de penalty, die was geven nadat Zeki Çelik hem had neergehaald, huizenhoog over.

Chris Mepham (m) van Wales tussden de Turkse spelers Burak Yilmaz (l) en Kenan Karaman in. Ⓒ EPA

Een paar minuten voor tijd had Turkije nog op 1-1 kunnen komen, maar doelman Danny Ward redde knap op een kopbal van Merih Demiral. In de slotfase liep het duel nog even uit de hand toen de gefrustreerde Turken slaags raakten met de spelers van Wales. Ver in de extra tijd werd het nog 2-0 voor Wales via Connor Roberts.

Kökçu en Dervisoglu

Bij Turkije bleef Feyenoorder Orkun Kökçu opnieuw op de bank. De 20-jarige middenvelder fungeerde bij de verloren openingswedstrijd ook als wisselspeler en kreeg van bondscoach Senol Günes evenmin een invalbeurt.

Ook Halil Dervisoglu begon op de bank bij Turkije. De geboren Rotterdammer, oud-speler van onder meer Sparta en FC Twente, mocht tegen Wales een kwartier voor tijd invallen.

Later op de avond spelen Italië en Zwitserland nog tegen elkaar. De aftrap is om 21:00 uur.