Wielerkoers Scheldeprijs rijdt niet door Nederland

De Scheldeprijs wordt nu verreden in en om de Belgische gemeente Schoten, waar altijd al de finish ligt. De deelnemers rijden tien rondes van 17,4 kilometer.

„Ook al is het jammer dat we de dijken en het spel met de wind zullen moeten missen, we hebben begrip voor de Nederlandse beslissing”, zegt directeur Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics. „Op dit moment zijn we in de eerste plaats blij dat we kunnen koersen en dat de wedstrijd kan plaatsvinden.”

Fabio Jakobsen won de afgelopen twee edities van de Scheldeprijs. De Nederlandse sprinter is nu herstellende van een zware val in de Ronde van Polen. De organisatie van de koers roept wielerfans op om de koers thuis op televisie te volgen en niet naar Schoten te komen.

Bekijk ook: Fabio Jakobsen laat weer van zich horen na horrorcrash