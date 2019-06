Duitsland maakt geen fout tegen Wit-Rusland

De ploeg van aanvoerder Manuel Neuer won in Borisov met 2-0 van hekkensluiter Wit-Rusland. Gezien het Duitse overwicht viel de overwinning relatief klein uit.

Voor Duitsland was het de tweede zege op rij. Eind maart ging Nederland in Amsterdam met 2-3 onderuit tegen het buurland, dat komende dinsdag in Mainz aantreedt tegen Estland. Ook bij dat duel zal bondscoach Joachim Löw ontbreken. Hij moet het na een ongeluk tijdens het sporten voorlopig thuis rustig aan doen. Assistent-bondscoach Marcus Sorg neemt de taken van Löw tot aan de zomerstop over.

Duitsland deed zichzelf in Borisov met een ruststand van 0-1 tekort. Uit diverse kansen kwam alleen Leroy Sané tot scoren. Na de rust zorgde Marco Reus na ruim een uur voor 0-2. Het nog puntloze Wit-Rusland, dat eerder in Rotterdam met 4-0 van Oranje verloor, was nauwelijks gevaarlijk.