FIFA schorst oud-bondscoach Nigeria levenslang

De commissie acht bewezen dat de 51-jarige Nigeriaan, oud-international en voormalig bondscoach van zijn land, in ruil voor geld wedstrijden had willen manipuleren. De FIFA kwam Siasia op het spoor in het grootschalige onderzoek naar de beruchte matchfixer Wilson Raj Perumal uit Singapore. Dat onderzoek heeft de afgelopen maanden al tot heel wat levenslange schorsingen voor officials uit de voetbalwereld geleid.

De Nigeriaan speelde voor onder meer Lokeren en Nantes, waarmee hij in 1995 kampioen van Frankrijk werd. Siasia had een jaar eerder met Nigeria de Afrika Cup gewonnen. In ruim vijftig interlands maakte de spits zestien doelpunten. Later was Siasia twee periodes bondscoach van de nationale ploeg. Hij leidde Nigeria op de Olympische Spelen naar zilver (Peking 2008) en brons (Rio 2016).

Siasia mag nu nooit meer een officiële rol in de voetbalwereld vervullen. Hij moet ook een boete betalen van 50.000 Zwitserse frank, omgerekend zo’n 46.000 euro.