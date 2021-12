Erik ten Hag genoot van groepsfase: ’Geen een overwinning was gestolen’

„Je staat er niet zo bij stil. Daar is eigenlijk geen tijd voor”, zegt Steven Berghuis tegenover RTL 7 over de historische prestatie van de Amsterdammers. „Je gaat maar door, nu denk je alweer aan wie we in de volgende ronde gaan loten. Natuurlijk zijn het schitterende cijfers, maar aan zo’n prestatie denk je misschien later.”

Ondanks de historische zesde zege op een rij was het niet altijd super wat Ajax dinsdag liet zien. „In de eerste helft waren we slordig. Ikzelf ook trouwens”, erkent de Oranje-international. „Daardoor kwamen we niet echt in ons ritme. In de tweede helft waren we balvaster en hadden we betere controle.”

Steven Berghuis maakt na zijn goal de ’L’ voor zijn pas geboren dochtertje Lizzy. Ⓒ ANP/HH

Zelf scoorde Berghuis de 4-1, toen hij net van de ’nummer tien’ positie naar rechtsbuiten verhuisde. „Ik was op ’tien’ slordig aan de bal. Het is toeval dat die goal precies op dat moment valt. Maar het is leuk dat de assist van Davy Klaassen komt. We speelden nu een keer tegelijk, vaak was het hij óf ik. Mooi dat we laten zien het ook samen te kunnen.”

Trots Ten Hag

Trainer Erik ten Hag is na de nieuwe zege vooral trots op zijn ploeg. „Dat is een mooie run. Daar zijn we hartstikke tevreden mee. We hadden ons voor het seizoen voorgenomen om te overwinteren in Europa, als het even kon in Champions League, maar dit is prachtig. We hebben het op een heel dominante manier gedaan. Daar zijn we erg tevreden over. Daar halen we ook zelfvertrouwen uit. Maar je koopt er niets voor als je er nu in de achtste finales uitvliegt. Dan is er veel glans weg. Dus we gaan weer kijken hoe het beter kan. We willen in de achtste finales ook weer een volgende stap zetten.”

Ten Hag heeft van alle zes groepswedstrijden genoten. „Geen overwinning was gestolen”, zei hij. „Alleen uit bij Dortmund hebben we het even lastig gehad. De thuiszege op Dortmund van 4-0 vond ik wel de mooiste. Maar we hebben alles verdiend gewonnen en op een aantrekkelijke manier.”

Goed in ’de box’

Ajax besloot de groepsfase van de Champions League met een doelsaldo van 20-5. Sébastien Haller maakte maar liefst tien doelpunten in zijn eerste zes wedstrijden ooit in de Champions League. „Ik heb het altijd gezegd”, zei Ten Hag. „Hij is zo goed in ’de box’. En hij is onverstoorbaar. Maar het is ook een teamprestatie. Hij wordt vaak goed aangespeeld. Hij is vaak het eindstation van een mooie aanval.”

Ten Hag wil niet speculeren over een mogelijke tegenstander in de achtste finales. Vaststaat dat Ajax maandag gekoppeld wordt aan een nummer 2 uit een andere poule. „Dat zal ongetwijfeld een zware tegenstander worden”, zei de trainer van Ajax. „Maar we hebben zeker een kans.”