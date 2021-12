Steven Berghuis: ’Mooi dat Davy Klaassen en ik het ook samen kunnen’

„Je staat er niet zo bij stil. Daar is eigenlijk geen tijd voor”, zegt Steven Berghuis tegenover RTL 7 over de historische prestatie van de Amsterdammers. „Je gaat maar door, nu denk je alweer aan wie we in de volgende ronde gaan loten. Natuurlijk zijn het schitterende cijfers, maar aan zo’n prestatie denk je misschien later.”

Ondanks de historische zesde zege op een rij was het niet altijd super wat Ajax dinsdag liet zien. „In de eerste helft waren we slordig. Ikzelf ook trouwens”, erkent de Oranje-international. „Daardoor kwamen we niet echt in ons ritme. In de tweede helft waren we balvaster en hadden we betere controle.”

Verhuizing naar rechts

Zelf scoorde Berghuis de 4-1, toen hij net van de ’nummer tien’ positie naar rechtsbuiten verhuisde. „Ik was op ’tien’ slordig aan de bal. Het is toeval dat die goal precies op dat moment valt. Maar het is leuk dat de assist van Davy Klaassen komt. We speelden nu een keer tegelijk, vaak was het hij óf ik. Mooi dat we laten zien het ook samen te kunnen.”