Sport kort: Hertha BSC neemt afscheid van trainer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belgische schaatser Swings twee jaar langer bij Team IKO

13.11 uur: Schaatser Bart Swings heeft zijn contract bij Team IKO met twee jaar verlengd. Daarmee blijft de 31-jarige olympisch kampioen op de massastart van de Spelen van Beijing tot en met 2024 verbonden aan de Nederlandse schaatsploeg.

„Ik zit bij Team IKO helemaal op mijn plek”, laat Swings weten. „Het familiegevoel waar Team IKO voor staat past goed bij mij en ik zie er naar uit om de goede prestaties van de afgelopen periode samen een vervolg te gaan geven.”

De ploeg laat weten blij te zijn met de verlenging van Swings, met zijn rol in de ploeg en met de progressie die hij in de afgelopen jaren heeft gemaakt. „Wij geloven dat hij nog veel harder kan”, meldt de ploeg.

Hertha BSC ontslaat trainer Korkut na ruim drie maanden

12.17 uur: Hertha BSC heeft trainer Tayfun Korkut al na ruim drie maanden ontslagen. De voetbalclub uit de hoofdstad staat zeventiende in de Bundesliga en moet vrezen voor degradatie.

Zaterdag verloor Hertha met 2-0 bij Borussia Mönchengladbach. Het betekende de vijfde nederlaag op rij voor de ploeg van de Turks-Duitse Korkut (47). Er zijn nog acht duels te spelen en het gat met nummer 15 Arminia is 2 punten, terwijl Arminia nog een duel tegoed heeft.

Eind november werd Korkut aangesteld als opvolger van de Hongaar Pál Dárdai, die verantwoordelijk werd gehouden voor de slechte start van het seizoen.

Bij Hertha staan de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp en Deyovaisio Zeefuik onder contract. Zeefuik wordt momenteel verhuurd aan Blackburn Rovers.

Schaatsers Verbij en De Jong niet in actie bij wereldbekerfinale

11.10 uur: Schaatsers Kai Verbij en Antoinette de Jong van Jumbo-Visma komen zondag niet in actie bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Verbij heeft koorts, De Jong heeft zaterdagavond positief getest op het coronavirus.

De 27-jarige Verbij werd zaterdag vijfde op de 1000 meter en zevende in de eerste omloop van de 500 meter. Volgens Jumbo-Visma heeft hij wel negatief getest op het coronavirus.

De Jong (26) werd zaterdag nog tweede op de 1500 meter. „Dit is ontzettend balen”, zei De Jong. „Ik heb nog nooit moeten afzeggen voor een wedstrijd. De laatste maanden heb ik er alles aan gedaan om het niet te krijgen, maar helaas heb ik het nu toch te pakken. Uitgerekend bij de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik vind het lastig om te accepteren dat mijn seizoen zo eindigt, maar het is niet anders.”

Eerder testte Patrick Roest van Jumbo-Visma al positief op het coronavirus.

Warriors winnen NBA-topper tegen Bucks met hoofdrol voor Thompson

10.01 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA de topper tegen regerend kampioen Milwaukee Bucks gewonnen. In het Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, werd het 122-109.

Klay Thompson was de uitblinker aan de zijde van de Warriors en nam 38 punten voor zijn rekening, zijn hoogste score van het seizoen. „Ik zat te wachten op een avond als deze. Maar een schiettent als deze gaat mijn ego niet verpesten. Ik zal blijven strijden”, zei Thompson, die vaak sterren als Stephen Curry voor zich moet dulden. Curry kwam nu tot slechts 8 punten.

„Het is gek dat een MVP maar 8 punten maakt en we toch winnen van een heel goed team”, zei Jordan Poole, die vijf driepunters noteerde. Hij kwam tot 30 punten. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de derde zege op rij voor de thuisploeg.

Golden State Warriors staat derde in de Western Conference, Milwaukee Bucks is de nummer 2 van de Eastern Conference. De Warriors hebben een winstpercentage van 67,6, de Bucks wonnen 61,8 procent van de gespeelde duels.