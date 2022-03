Sport kort: Schaatspak van Schouten levert meer dan 10.000 euro op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatspak Schouten levert ruim 10.000 euro op voor Giro555

21.56 uur: Het schaatspak waarin Irene Schouten deze winter haar wereldtitel allround veroverde, heeft op een online-veiling ruim 10.000 euro opgebracht. Het geld gaat naar Giro555 en is bestemd voor hulp aan het door de oorlog getroffen Oekraïne. Het pak is gesigneerd door de drievoudig olympisch kampioene.

De veiling van de schaatspakken van de Nederlandse schaatsers bij de wereldbekerfinale in Heerenveen heeft tot nog toe 11.610 euro opgeleverd. Deze veiling loopt nog door tot vrijdag 12.00 uur. Ook hier gaat de opbrengst naar hulp voor Oekraïne. Op de pakken waren de sponsorlogo's vervangen door Giro555 en de schaatsers hebben er na de wedstrijden in Thialf hun handtekening opgezet.

Op het pak van sprinter Merijn Scheperkamp is tot nog toe het meeste geboden, namelijk 1110 euro. Jutta Leerdams outfit staat op 1070 euro.

Trainer Magath moet Hertha BSC voor degradatie behoeden

21.17 uur: Trainer Felix Magath moet Hertha BSC voor degradatie uit de Bundesliga behoeden. De 68-jarige oefenmeester is de vervanger van Tayfun Korkut, die zondag na drie maanden alweer ontslagen werd.

Hertha leed zaterdag bij Borussia Mönchengladbach de vijfde nederlaag op rij (2-0) en zakte naar de voorlaatste plaats van de ranglijst van de Bundesliga. Eind november vorig jaar werd Korkut aangesteld als opvolger van de Hongaar Pál Dárdai, die verantwoordelijk werd gehouden voor de slechte start van het seizoen.

Magath was eerder trainer bij onder meer Hamburger SV, Werder Bremen. 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayern München en VfL Wolfsburg.

Bij Hertha staan de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp en Deyovaisio Zeefuik onder contract. Zeefuik wordt momenteel verhuurd aan Blackburn Rovers.

Olympisch kampioene Korda uitgeschakeld door bloedklonter

21.11 uur: De Amerikaanse olympisch kampioene golf Nelly Korda is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. De 23-jarige dochter van oud-tennisser Petr Korda uit Tsjechië heeft last van een bloedstolsel in haar arm.

De nummer 2 op de wereldranglijst constateerde tijdens een training een zwelling en besloot meteen naar de eerste hulp te gaan. "De diagnose was een bloedklonter", schreef ze op Twitter. "Ik ben momenteel thuis om me te laten behandelen om verdere risico's uit te sluiten."

Korda won in haar profcarrière al zeven toernooien op de Amerikaanse vrouwentour LPGA, waaronder een major: het PGA Championship.

Zware knieblessure jonge Duitse international Wirtz

20.54 uur: De talentvolle Duitse voetballer Florian Wirtz komt dit seizoen niet meer in actie voor Bayer Leverkusen. De 18-jarige aanvallende middenvelder, die al een aantal interlands speelde in het Duitse elftal, heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd en is maanden uitgeschakeld. Hij mist ook de komende twee vriendschappelijke interlands, waaronder die tegen het Nederlands elftal op 29 maart.

Wirtz liep de blessure op in het met 1-0 verloren duel met 1. FC Köln. Leverkusen raakte in die wedstrijd ook Jeremie Frimpong kwijt. De 21-jarige verdediger botste in de achtste minuut tegen een speler van Köln, waarna de Nederlander niet verder kon. Frimpong was juist voor het eerst opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, voor de oefenwedstrijden van later deze maand tegen Denemarken en Duitsland. De aard en ernst van zijn blessure zijn nog niet bekend.

Chepngetich loopt tweede tijd ooit op marathon met alleen vrouwen

18.52 uur: De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich is in de marathon van Nagoya net boven het wereldrecord gebleven in een race alleen voor vrouwelijke hardlopers. Ze won de wedstrijd over 42,195 kilometer in de Japanse stad in 2.17.18, de tweede tijd ooit. Ze was 17 seconden langzamer dan de beste tijd ooit gelopen door Mary Keitany in Londen in 2017 (2.17.01).

Chepngetich verdiende met haar winst 250.000 dollar (omgerekend 229.000 euro), de grootste geldprijs ooit voor een vrouw in een marathon.

De regerend wereldkampioene nam al vroeg in de race de benen en leek aan een lange solo te beginnen. De Israëlische Lonah Chemtai Salpeter wist echter geleidelijk aan het gat kleiner te maken en sloot na 30 kilometer aan. Op een helling na 34 kilometer versnelde Chepngetich en loste ze Salpeter, die in de slotkilometers nog veel tijd verspeelde en in 2.18.45 als tweede over de finish kwam.

Het wereldrecord bij de vrouwen in een gemengde marathon ligt scherper. Dat staat met 2.14.04 op naam van de Keniaanse Brigid Kosgei.

Springruiter Smolders tweede in Grote Prijs van Den Bosch

18.52 uur: Springruiter Harrie Smolders is bij de Dutch Masters in Den Bosch als tweede geëindigd in de Grand Prix. De nummer 10 van de wereld moest alleen de Duitser Daniel Deusser voor zich dulden. Het verschil zat in de tijd.

Smolders legde de barrage op zijn toppaard Monaco foutloos af in 38,03 seconden. Deusser passeerde op de rug van Scuderia 1918 Tobago ook alle hindernissen vlekkeloos, maar was met een tijd van 37,90 seconden net iets sneller dan de Nederlander.

Behalve Smolders wisten ook Willem Greve (Grandorado TN), Bart Bles (Kriskras DV) en Jack Ansems (Fliere Fluiter) de barrage te halen. Greve reed naar de derde plaats, Bles werd vierde en Ansems zesde.

Deusser verdiende heel veel geld met zijn overwinning. Hij incasseerde een bonus van 250.000 euro en de hoofdprijs van 231.000 euro. Smolders ontving een cheque van 140.000 euro. De Brabantse ruiter moest als tweede van start in de barrage en noemde dat na afloop een nadeel. „Ik zag na mijn ronde dat ik een klein gaatje had opengelaten en dat het sneller kon. Deusser reed een ronde uit het boekje. Dat is topsport. Het wordt beslist op honderden van seconden”, zei hij. „Monaco heeft weer fantastisch gesprongen. Ik ben super tevreden. Nu op naar de wereldbekerfinale in Leipzig volgende maand.”

Bondscoach Jos Lansink keek tevreden terug op het evenement in de Brabanthallen. „Het hele weekend was gewoon fantastisch. De Nederlandse ruiters hebben super resultaten behaald. De paarden sprongen goed, alleen de overwinning ontbrak vandaag in de Grote Prijs. Ik heb hier veel informatie opgedaan”, zei hij.

Belgische renner Van Gestel wint Ronde van Drenthe

16.06 uur: De Belg Dries Van Gestel heeft de eendaagse koers Ronde van Drenthe op zijn naam geschreven. De 27-jarige renner van TotalEnergies kwam in Hoogeveen na ruim 198 kilometer solo over de finish. De Hongaar Barnabás Peák werd tweede en de derde plek was voor Hugo Hofstetter uit Frankrijk.

In de top 10 stonden vijf Nederlandse renners, waarvan Timo Roosen de beste was. De renner van Jumbo-Visma werd vierde.

Van Gestel is de opvolger van zijn landgenoot Rune Herregodts. In 2019 zegevierde er voor het laatst een Nederlander in Drenthe: Pim Ligthart.

Bij de vrouwen was Lorena Wiebes zaterdag de beste.

Scorende Zirkzee belangrijk voor Anderlecht bij winst op Antwerp

16.00 uur: Spits Joshua Zirkzee is met een doelpunt belangrijk geweest voor Anderlecht in de Belgische topper tegen Antwerp. Anderlecht, dat voor de wedstrijd vierde stond, won het duel in eigen huis met 2-1 en neemt de derde plaats nu over van de club uit Antwerpen.

Zirkzee (20) maakte in de eerste helft de openingstreffer, zijn dertiende competitiedoelpunt van het seizoen. De Nederlander werd halverwege de tweede helft gewisseld. Middenvelder Lior Refaelov maakte voor Anderlecht uit een strafschop het winnende doelpunt na een uur spelen, nadat Alhassan Yusuf voor rust namens de bezoekers gelijk had gemaakt.

Anderlecht heeft 12 punten achterstand op koploper Union en 5 op Club Brugge, dat tweede staat.

Golfer Luiten na goede start 35e in Zuid-Afrika

15.22 uur: Joost Luiten is als gedeeld 35e geëindigd op het MyGolfLife Open in Zuid-Afrika. Hij kwam na een goede start op de openingsdag uiteindelijk uit op een score van -12.

Luiten besloot het toernooi in Hartbeespoort met een ronde van 71 slagen, terwijl hij nog met een score van 66 (-6) was begonnen. Zondag noteerde hij drie birdies en twee bogeys, waardoor hij het toernooi met een ronde van -1 afsloot.

Wil Besseling haalde ook de cut in Zuid-Afrika, maar hij eindigde als gedeeld 76e. Zondag kwam hij tot een score van 71, maar na zijn ronde van 75 op zaterdag was een goede klassering onmogelijk geworden.

De titel ging naar de Spanjaard Pablo Larrazábal, die met landgenoot Adri Arnaus en de Engelsman Jordan Smith op een score van -22 uitkwam. De Spanjaard was uiteindelijk de beste in de play-off voor de titel. Hij besliste het op de tweede hole met een score van 3, waar Smith 5 slagen nodig had. Arnaus was na de eerste hole al afgehaakt.

Alphonso Davies terug bij Bayern na hartklachten

14.56 uur: Alphonso Davies heeft zondag de training hervat bij Bayern München. Bij de 21-jarige verdediger werd twee maanden geleden een ontsteking van de hartspier geconstateerd. Hij kwam dit jaar nog niet in actie wegens een coronabesmetting.

„Het beste nieuws voor Alphonso is dat zijn hartspierontsteking weg is. Maar als alles heel erg goed gaat, zal hij nog drie tot vier weken missen, omdat hij de eerste week maar heel matige inspanningen mag leveren”, zei trainer Julian Nagelsmann over Davies. „Het vocht uit het hartzakje is weg en alles ziet er goed uit.”

Spaanse arbiter leidt Ajax - Benfica in Champions League

14.16 uur: Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande leidt dinsdagavond het thuisduel van Ajax met Benfica in de achtste finales van de Champions League. De club uit Amsterdam heeft uiteenlopende herinneringen aan de Spanjaard. Onder zijn leiding verloor Ajax op 9 december 2020 het beslissende thuisduel met Atalanta (0-1) in de groepsfase van de Champions League. Hij floot Ajax ook tijdens duels met Juventus (1-1), AEK Athene (3-0) en OGC Nice (1-1).

Del Cerro Grande krijgt in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA langs de zijlijnen assistentie van de grensrechters Juan Carlos Yuste en Roberto Alonso Fernández. Het eerste duel tussen Benfica en Ajax eindigde in 2-2. Gemaakte doelpunten in een uitduel tellen dit seizoen niet meer dubbel. Bij een gelijke stand na reguliere speeltijd volgt er een verlenging.

Paralympische Winterspelen ten einde, voorzitter IPC looft China

14.15 uur: De Paralympische Spelen in Peking zijn afgesloten met de traditionele sluitingsceremonie. Zitskiër Niels de Langen droeg voor Nederland de vlag het Vogelnest-stadion in. Andrew Parsons, voorzitter van het Internationale Paralympisch Comité (IPC), was lovend over de Chinese organisatie van het evenement. „Schitterend, veilig en spectaculair”, noemde hij deze Spelen.

Aan het einde van zijn toespraak zei hij ook nog dat er hoop is op vrede. Door de oorlog in Oekraïne mochten Rusland en Belarus niet meedoen in China. „De mensheid hoopt te leven in een wereld van dialoog. Onze beweging hoopt wereldleiders te inspireren.” Vlak na de speech van Parsons werd de olympische vlam, na een show met veel licht en muziek, gedoofd. De volgende Winterspelen zijn in 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Vlaggendrager De Langen (23) veroverde eerder op zondag nog een zilveren medaille op de slalom. Dat was na brons op de supercombinatie zijn tweede plak van deze Spelen. TeamNL veroverde in totaal vier medailles, goed voor een zestiende plaats in het medailleklassement.

Esther Vergeer, de chef de mission van TeamNL in China, wees De Langen aan als vlaggendrager bij de sluiting. „Niels heeft hier in Peking onder lastige omstandigheden laten zien dat hij de aansluiting met de wereldtop echt gemaakt heeft”, aldus Vergeer.

Belgische schaatser Swings twee jaar langer bij Team IKO

13.11 uur: Schaatser Bart Swings heeft zijn contract bij Team IKO met twee jaar verlengd. Daarmee blijft de 31-jarige olympisch kampioen op de massastart van de Spelen van Peking tot en met 2024 verbonden aan de Nederlandse schaatsploeg.

„Ik zit bij Team IKO helemaal op mijn plek”, laat Swings weten. „Het familiegevoel waar Team IKO voor staat past goed bij mij en ik zie er naar uit om de goede prestaties van de afgelopen periode samen een vervolg te gaan geven.”

De ploeg laat weten blij te zijn met de verlenging van Swings, met zijn rol in de ploeg en met de progressie die hij in de afgelopen jaren heeft gemaakt. „Wij geloven dat hij nog veel harder kan”, meldt de ploeg.

Hertha BSC ontslaat trainer Korkut na ruim drie maanden

12.17 uur: Hertha BSC heeft trainer Tayfun Korkut al na ruim drie maanden ontslagen. De voetbalclub uit de hoofdstad staat zeventiende in de Bundesliga en moet vrezen voor degradatie.

Zaterdag verloor Hertha met 2-0 bij Borussia Mönchengladbach. Het betekende de vijfde nederlaag op rij voor de ploeg van de Turks-Duitse Korkut (47). Er zijn nog acht duels te spelen en het gat met nummer 15 Arminia is 2 punten, terwijl Arminia nog een duel tegoed heeft.

Eind november werd Korkut aangesteld als opvolger van de Hongaar Pál Dárdai, die verantwoordelijk werd gehouden voor de slechte start van het seizoen.

Bij Hertha staan de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp en Deyovaisio Zeefuik onder contract. Zeefuik wordt momenteel verhuurd aan Blackburn Rovers.

Schaatsers Verbij en De Jong niet in actie bij wereldbekerfinale

11.10 uur: Schaatsers Kai Verbij en Antoinette de Jong van Jumbo-Visma komen zondag niet in actie bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Verbij heeft koorts, De Jong heeft zaterdagavond positief getest op het coronavirus.

De 27-jarige Verbij werd zaterdag vijfde op de 1000 meter en zevende in de eerste omloop van de 500 meter. Volgens Jumbo-Visma heeft hij wel negatief getest op het coronavirus.

De Jong (26) werd zaterdag nog tweede op de 1500 meter. „Dit is ontzettend balen”, zei De Jong. „Ik heb nog nooit moeten afzeggen voor een wedstrijd. De laatste maanden heb ik er alles aan gedaan om het niet te krijgen, maar helaas heb ik het nu toch te pakken. Uitgerekend bij de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik vind het lastig om te accepteren dat mijn seizoen zo eindigt, maar het is niet anders.”

Eerder testte Patrick Roest van Jumbo-Visma al positief op het coronavirus.

Warriors winnen NBA-topper tegen Bucks met hoofdrol voor Thompson

10.01 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA de topper tegen regerend kampioen Milwaukee Bucks gewonnen. In het Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, werd het 122-109.

Klay Thompson was de uitblinker aan de zijde van de Warriors en nam 38 punten voor zijn rekening, zijn hoogste score van het seizoen. „Ik zat te wachten op een avond als deze. Maar een schiettent als deze gaat mijn ego niet verpesten. Ik zal blijven strijden”, zei Thompson, die vaak sterren als Stephen Curry voor zich moet dulden. Curry kwam nu tot slechts 8 punten.

„Het is gek dat een MVP maar 8 punten maakt en we toch winnen van een heel goed team”, zei Jordan Poole, die vijf driepunters noteerde. Hij kwam tot 30 punten. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de derde zege op rij voor de thuisploeg.

Golden State Warriors staat derde in de Western Conference, Milwaukee Bucks is de nummer 2 van de Eastern Conference. De Warriors hebben een winstpercentage van 67,6, de Bucks wonnen 61,8 procent van de gespeelde duels.