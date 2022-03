Sport kort: Warriors verslaan titelverdediger Bucks in NBA-topper

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Warriors winnen NBA-topper tegen Bucks met hoofdrol voor Thompson

10.01 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA de topper tegen regerend kampioen Milwaukee Bucks gewonnen. In het Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, werd het 122-109.

Klay Thompson was de uitblinker aan de zijde van de Warriors en nam 38 punten voor zijn rekening, zijn hoogste score van het seizoen. „Ik zat te wachten op een avond als deze. Maar een schiettent als deze gaat mijn ego niet verpesten. Ik zal blijven strijden”, zei Thompson, die vaak sterren als Stephen Curry voor zich moet dulden. Curry kwam nu tot slechts 8 punten.

„Het is gek dat een MVP maar 8 punten maakt en we toch winnen van een heel goed team”, zei Jordan Poole, die vijf driepunters noteerde. Hij kwam tot 30 punten. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de derde zege op rij voor de thuisploeg.

Golden State Warriors staat derde in de Western Conference, Milwaukee Bucks is de nummer 2 van de Eastern Conference. De Warriors hebben een winstpercentage van 67,6, de Bucks wonnen 61,8 procent van de gespeelde duels.