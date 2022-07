Groenen en Nouwen weer in basis Oranje: Egurrola op de bank

Groenen was in het openingsduel van het EK tegen Zweden (1-1) een van de uitblinkers aan Oranje-zijde. Een dag later testte ze tot haar grote schrik positief. In het duel met Portugal werd de middenvelder van Manchester United vervangen door Damaris Egurrola, die direct scoorde en werd uitgeroepen tot Woman of the Match. Groenen krijgt zondag echter weer de voorkeur.

Aniek Nouwen is hersteld van haar enkelblessure, opgelopen tegen Zweden, en start naast Stefanie van der Gragt in het centrum van de verdediging. Dominique Janssen verhuist daardoor terug naar de linksbackpositie, wat ten koste gaat van Marisa Olislagers.

Oranje is bij een gelijkspel of winst zeker van een plek in de kwartfinale. Het is daarbij wel zaak om zoveel mogelijk te scoren, om op die manier naaste achtervolger Zweden voor te blijven. Beide ploegen hebben op dit moment vier punten. Vanwege het eerdere onderlinge gelijkspel kan het het aantal gemaakte treffers de doorslag geven in de strijd om de groepswinst. De winnaar van de poule ontloopt het sterke Frankrijk en wacht een treffen met Italië, België of IJsland.

Er zijn ook scenario’s mogelijk waarin Oranje verliest en doorgaat, maar daar zal Parsons niet aan willen denken. Als zowel Nederland als Zweden met 1-0 verliest, kan plaatsing zelfs aankomen op het aantal gepakte gele kaarten.

Opstelling

Oranje: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Spitse, Groenen, Roord; Van de Donk, Beerensteyn en Martens

Criteria bij bepalen eindstand in poule: