Sportorganisaties wijzen naar elkaar in dopingzaak kunstrijdster Valieva

Het mondiale antidopingbureau WADA reageerde in een verklaring verontwaardigd. Volgens het WADA heeft het sporttribunaal de regels uit de antidopingcode genegeerd, door Valieva ondanks de positieve uitslag van haar dopingtest toch deze week te laten meedoen aan het individuele toernooi op de Spelen. De Russin had volgens WADA een voorlopige schorsing moeten krijgen. Het CAS besloot dat echter niet te doen, omdat Valieva minderjarig is en omdat het zo lang duurde tot de uitslag bekend werd. Ook zou de aangetroffen hoeveelheid van het verboden middel trimetazidine erg laag zijn.

„Hiermee heeft het CAS-panel de code herschreven”, aldus WADA. „Dit bedreigt de integriteit van sportcompetities en het vertrouwen van atleten dat ze op een gelijk speelveld uitkomen. Het CAS schept hiermee een gevaarlijke precedent, waarvan het WADA hoopt en verwacht dat andere CAS-panels dat in de toekomst zullen corrigeren.”

Vorige week dinsdag, een dag na de door Rusland gewonnen landenwedstrijd op de Spelen, kreeg Valieva te horen dat de uitslag van een op 25 december afgenomen dopingtest positief was. Het duurde zo lang tot er een uitslag was omdat het laboratorium in Stockholm, waar de urinestaal werd onderzocht, vanwege coronabesmettingen bij het personeel onderbezet was. Volgens het CAS hadden WADA en het Russische antidopingbureau Rusada moeten zorgen dat het onderzoek voor de Spelen al was afgerond. „Dat is niet de schuld van de atlete, die nu vlak voor het belangrijkste evenement van haar korte carrière in een bijzonder moeilijke positie terechtkwam”, aldus het CAS.

De kunstrijdster zegt dat ze per ongeluk medicatie heeft genomen van haar opa, die trimetazidine gebruikt na een hartoperatie. Valieva wordt regelmatig door haar opa naar de training gebracht. Ze testte op 13 januari en 7 februari negatief.

De Russin begon donderdag als klassementsleidster aan de afsluitende vrije kür, maar mede door de nodige valpartijen eindigde ze naast het podium (vierde). Het leidde tot tranen van verdriet bij Valieva en felle kritiek van IOC-voorzitter Thomas Bach op haar entourage.