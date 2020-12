Bondscoach Joachim Löw zet deur op kier voor verbannen routiniers

De 60-jarige oefenmeester gaf wel aan alles voor de selectie van komend voorjaar voor het EK nog eens goed te overwegen. „Voor de selectie draaien we nogmaals iedere steen om en dan zullen we kijken wat ons de grootst mogelijke kans op succes kan brengen”, zei hij.

Löw had de drie spelers in maart 2019 laten weten dat ze niet meer geselecteerd zouden worden. Na de ontluisterende 6-0-nederlaag vorige maand tegen Spanje ontbrandde de discussie echter weer over de comeback van in ieder geval Müller en Hummels. „Een trainer is altijd de eerste die verantwoordelijk is voor een succes”, zei Löw. „Ik heb altijd gezegd dat als we volgend jaar zien dat de ploeg nog deze of gene nodig heeft om succesvol te zijn, we dat zullen doen.”

Volgens Löw zijn het echter niet alleen de puur sportieve zaken die moeten worden overwogen. Hij zei er alles voor te zullen doen om zeker te zijn van succes. Op dit moment kon hij echter niet zeggen hoe de situatie er voor de komende interlands in maart eruit ziet.