Andries Noppert euforisch met Oranje naar Qatar: ’Misschien een zwembroek mee’

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Feyenoord grote winnaar laatste speelronde 2022

Feyenoord is de grote winnaar geworden van de laatste speelronde van 2022. Koploper PSV verloor zaterdag in eigen huis van AZ, dat ook weer helemaal meedoet om de bovenste posities. Ook Ajax liet punten liggen, met een 3-3 in Emmen. Feyenoord won in de Kuip met 5-1 van Excelsior en is koploper.