Omstreden schaker Niemann zou in 100 onlinepartijen hebben valsgespeeld

Niemann baarde recentelijk opzien door te winnen van wereldkampioen Magnus Carlsen. Kort daarop staakte de Noorse grootmeester op een online-toernooi zijn partij tegen Niemann al na één zet en zette zijn beeldscherm op zwart. Enkele dagen daarna beschuldigde Carlsen Niemann openlijk van valsspelen.

De 19-jarige Amerikaan zou veel vaker online hebben valsgespeeld dan de twee keer die hij zelf heeft toegegeven toen hij 12 en 16 jaar oud was. Volgens Wall Street Journal heeft de schaker waarschijnlijk illegale hulp gekregen in meer dan honderd online-schaakpartijen, waarvan de meest recente in 2020 was. Daartussen zaten ook partijen waarin het om prijzengeld ging en in 25 gevallen zou het gaan om een live-gestreamde partij op internet.

Het 72 pagina’s dikke rapport van Chess.com meldt ook dat Niemann de beschuldigingen zou hebben toegegeven in een telefoongesprek met de woordvoerder van de website en dat hij voor een bepaalde periode was verbannen van het platform. Volgens het onderzoek zijn er ook onregelmatigheden aangetroffen tijdens de weg van de schaker naar de top. De schaker heeft niet gereageerd op de berichtgeving van de Amerikaanse krant.

De schaakwebsite wijst er echter ook op dat het niet betrokken is geweest bij het opsporen van valspelen bij klassieke schaakpartijen met een bord en dat het geen definitieve uitspraken heeft of hij in directe partijen heeft valsgespeeld. Chess.com zegt wel dat enkele van Niemanns partijen op basis van de data extra onderzoek verdienen. De internationale schaakbond FIDE laat een onderzoekscommissie de rel tussen Carlsen en Niemann en de beschuldigingen onderzoeken.