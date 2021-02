Dubbel WK-goud parallelslalom na exact dezelfde tijd

De zege op het spectaculaire onderdeel ging aanvankelijk alleen naar Bassino. De jury besloot haar uiteindelijk samen met de Liensberger als winnaar uit te roepen.

Bassino en Liensberger finishten in dezelfde tijd. Aanvankelijk ging het goud alleen naar Bassino omdat ze de snelste was geweest in de tweede run. Dat bleek toch niet helemaal volgens de regels. Daarom kregen uiteindelijk Bassino en Liensberger allebei een gouden plak, omdat ze in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo in exact dezelfde tijd finishten.

Het was de eerste keer dat de parallel reuzenslalom onderdeel was op een WK ski.