Geur van bedrog en klassenjustitie rond atlete Salwa Eid Naser

De 400-meterloopster Salwa Eid Naser is na het missen van drie dopingtesten inmiddels al haar geloofwaardigheid kwijt. Ⓒ BSR

AMSTERDAM - De topatletiek ligt stil, maar het is niet stil in de wereld van de moeder aller sporten. Met grote verontwaardiging wordt gereageerd op de voorlopige schorsing van Salwa Eid Naser, de 400-meterloopster uit Bahrein die vorig jaar zo verbluffend presteerde bij de wereldkampioenschappen in Doha. Duidelijk is nu pas dat ze toen al drie dopingtesten had gemist.