Voorzitter PSG en Valcke aangeklaagd vanwege corruptie

Volgens de Zwitsers heeft de 46-jarige zakenman uit Qatar samen met een andere zakenman uit de sportwereld en Jérôme Valcke, voormalig secretaris-generaal van de wereldvoetbalbond FIFA, gesjoemeld bij de toekenning van de uitzendrechten van diverse grote toernooien. Al-Khelaïfi is behalve voorzitter van de Franse kampioen PSG ook de baas van het grote Qatarese mediabedrijf beIN Media Group.

Justitie in Zwitserland opende al in 2017 een onderzoek. Valcke zou zichzelf hebben verrijkt bij de toewijzing van de mediarechten voor de WK's van 2018, 2022, 2026 en 2030 en ook de toernooien om de Confederations Cup. Een deel van die rechten kwam bij het bedrijf van Al-Khelaïfi terecht. In ruil daarvoor mocht Valcke geruime tijd kosteloos een luxe villa op Sardinië bewonen die eigendom is van de Qatarees.

Valcke was jarenlang de rechterhand van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. In 2015 zorgde een grote corruptiezaak binnen de mondiale bond voor de val van vrijwel alle kopstukken, onder wie ook Blatter en Valcke. Beiden kregen een lange schorsing.

Meerdere onderzoeken

Tegen Al-Khelaïfi lopen ook meerdere onderzoeken. De Franse justitie ondervroeg hem vorig jaar omdat hij mogelijk 3 miljoen euro aan steekpenningen zou hebben betaald in een poging om de WK atletiek van 2017 naar Qatar te halen. De Europese voetbalbond UEFA doet daarnaast al geruime tijd onderzoek naar de financiële huishouding van PSG, de club die vooral drijft op geld uit Qatar. Lang niet alle Europese landen waren er daarom blij dat Al-Khelaïfi vorig jaar als vertegenwoordiger van de ECA, de associatie van Europese topclubs, toetrad tot het hoofdbestuur van de UEFA. Ze vrezen voor mogelijke belangenverstrengeling.