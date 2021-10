Leeuwinnen met grote moeite langs Wit-Rusland in WK-kwalificatieduel

Parsons had voor het treffen met Wit-Rusland een basisplaats ingeruimd voor Jill Roord. De 24-jarige speelster maakte afgelopen vrijdag in de 8-0 gewonnen wedstrijd tegen Cyprus indruk met een hattrick. Roord verving Vivianne Miedema, de Oranje-topscorer aller tijden kreeg rust van Parsons en reisde daarom niet mee met de ploeg.

In het koude Minsk was al snel duidelijk dat Oranje veel meer kwaliteit heeft dan de Wit-Russen. Toch lukte het de ploeg van Parsons niet om het overwicht om te zetten in goals. Sterker nog, in de eerste helft creëerde Oranje slechts twee grote kansen en speelde het belabberd. Ook FC Barcelona-ster Lieke Martens kon haar stempel niet drukken op de wedstrijd. Op slag van rust kreeg ze nog een opgelegde kans, maar verzuimde ze Oranje op voorsprong te zetten en dus zochten de Oranje-vrouwen halverwege de kleedkamer op zonder te scoren.

Bekijk ook: Vrouwenvoetbal schreeuwt om verandering kwalificatie

Ook Parsons zag dat er iets moest veranderen en bracht na rust Joëlle Smits in de ploeg. Victoria Pelova bleef daardoor achter in de kleedkamer, maar ook met de talentvolle speelster van Wolfsburg binnen de lijnen kon Oranje niet overtuigen. Uiteindelijk lukte het Martens twintig minuten voor tijd toch om de ban te breken. De linksbuiten van FC Barcelona schoot Nederland uit een corner op de bevrijdende voorsprong.

Een paar minuten later verdubbelde Daniëlle van de Donk de score. De middenvelder van Olympique Lyon kopte een voorzet van Smits tegen de touwen en dus ontsnapte Oranje aan een blamage tegen de voetbaldwerg.