Olav Kooij grijpt net naast zege in Tirreno-Adriatico

Wielrennen

Wout van Aert weer verslagen in Parijs-Nice, Mads Pedersen wint

De derde etappe in Parijs-Nice is een prooi geworden voor Mads Pedersen (Trek-Segafedo). De Deen versloeg in de heuvelachtige slotklim onder anderen Wout van Aert en Bryan Coquard. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) blijft leider in de meerdaagse rittenkoers.