Real Madrid dankzij Militão weer langs Barcelona

De Braziliaanse verdediger Éder Militão werd de matchwinner in Getafe, waar de eindstand al na iets minder dan 3 minuten was bereikt. De Zuid-Amerikaan kopte raak na een corner van Luka Modric vanaf de linkerflank. Voor Militão was het zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Bij Real ontbrak aanvaller Karim Benzema, die net was teruggekeerd na een spierblessure. Ook de Belgische keeper Thibaut Courtois was er niet bij.

FC Barcelona

Real is koploper in La Liga met 22 punten na acht duels. FC Barcelona volgt op 3 punten, maar de Catalanen treden zondag nog aan tegen Celta.

Real reist nu af naar Polen, waar dinsdag Sjachtar Donetsk de tegenstander is in de Champions League. Volgend weekend nemen de Madrilenen het in La Liga op tegen rivaal FC Barcelona.