Gevoelige tik voor Roglic in Vuelta, ritzege voor ’online-fietser’ Vine

De etappe werd gewonnen door Jay Vine. De Australische klimmer van Alpecin-Fenix, waar ook de in Spanje afwezige Mathieu van der Poel voor rijdt, glipte in de oplopende laatste kilometers weg uit de groep met favorieten. Vine, voormalig wereldkampioen Zwift (online-fietsplatform) haalde de laatst overgebleven vluchter Mark Padun bij en kwam vervolgens solo over de meet.

De tweede plaats op de kletsnatte Pico Jano, de twaalf kilometer lange slotklim (à 6,6 procent) van de eerste categorie, was voor Evenepoel, al was het op de top te mistig voor de televisiecamera’s om dat waar te nemen. Mas werd derde. De twee gaven respectievelijk 15 en 16 seconden toe. Roglic bolde iets meer dan tachtig seconden later over de finish. Hij werd vijfde.

Simon Yates was op de slotklim de eerste klassementsman die aan de boom durfde te rammelen. Met een venijnige versnelling zorgde hij ervoor dat een flink aantal renners overboord ging. Alleen Evenepoel, Roglic, Mas, Ben O’Connor en Pavel Sivakov konden aanvankelijk volgen. Het tempo van Evenepoel was hen vervolgens te machtig. Toen de Belg op stoom was, kon alleen Mas. Het Spaanse talent Juan Ayuso sloot nog aan bij de achtervolgers en probeerde nog de oversteek te maken, maar bleef uiteindelijk steken tussen beide groepen.