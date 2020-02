Hertha-voetballer Torunarigha ontsteld over racisme: ’Ik begrijp die idioten niet’

Dat heeft de Berlijnse voetbalclub bevestigd. „Hij heeft met onze ondersteuning aangifte gedaan tegen onbekenden”, liet Hertha weten. Torunarigha raakte in het duel uit de achtste finales van de strijd om de DFB Pokal volgens zijn trainer Jürgen Klinsmann dermate van slag door de beledigingen, dat hij in de verlenging voor de tweede maal geel kreeg.

De zaak kreeg in Duitsland veel aandacht. Collega’s spraken hun steun uit voor Torunarigha. „Hij was opgefokt, de scheidsrechter had dat moeten begrijpen”, zei Klinsmann na het duel over het naar zijn mening onterecht wegzenden van zijn verdediger. Hertha verloor met 3-2. De Duitse voetbalbond, Schalke en de politie in Gelsenkirchen kondigden onderzoeken aan.

Torunarigha meldde zich inmiddels via Instagram. „Ik ben in Duitsland geboren, ik ben hier opgegroeid, ben naar school geweest en spreek de taal zoals iedereen. Daarom begrijp ik deze uitingen, die door enige idioten tijdens het duel zijn gemaakt, niet”, schreef de 22-jarige voormalig jeugdinternational.