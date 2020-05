Voetballers Duitse club Erzgebirge Aue met schrik vrij op snelweg

Dat gebeurde nadat er brokstukken van een andere auto met hoge snelheid over de snelweg vlogen.

Het bewuste voertuig was betrokken bij een ongeval. De bestuurder raakte zwaargewond. De voetballers en trainers van Erzgebirge Aue bleven ongedeerd.

De spelersbus van de club, uitkomend in de Tweede Bundesliga, was op weg naar Neurenberg waar vrijdagavond de uitwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg op het programma staat. De voetballers en trainers hebben hun reis in kleine busjes vervolgd.