’Niki heeft extreem veel geluk gehad’

Niki Terpstra in betere tijden. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hoewel ze die gedachte probeerde weg te drukken, vreesde Ramona voor het leven van haar man Niki Terpstra. Zwaargewond lag hij naast een rotsblok waar hij vol met zijn borst op was geknald tijdens een rondje om het Markermeer. Op het moment dat de traumahelikopter hem wilde afvoeren naar het ziekenhuis, moest die aan de grond blijven, omdat er toen een klaplong werd geconstateerd. „Er was grote paniek. Op dit moment lijk ik rustig, maar ik zit nog steeds te trillen in de auto”, aldus Ramona.