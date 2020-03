Belgische wielerbond: ’Tot 30 april geen koersen’

De Scheldeprijs, die voor 8 april op de kalender stond, werd vorig jaar gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen. In de Brabantse Pijl, die een week later zou worden gehouden, was vorig jaar Mathieu van der Poel de beste. De Belgische wielerbond heeft ook alle activiteiten van de nationale selecties (testen, groepstrainingen, stages) in alle disciplines en alle categorieën afgelast. Pas bij een herstart van het seizoen gaat de Belgische bond zich beraden over het later inplannen van de koersen.

In Nederland heeft wielerbond KNWU nog niet besloten tot algehele afgelasting van wedstrijden na 6 april. „Internationale wedstrijden zijn door de UCI geannuleerd”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. „Voor nationale competities en wedstrijden overleggen we en bepalen we dat met alle sportbonden in Nederland en met NOC*NSF.”