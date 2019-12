Memphis Depay loopt een zware blessure op bij Olympique Lyon. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - In aanloop naar EURO 2020 hebben de titelkansen van het Nederlands elftal een gigantische knauw gekregen. Ruim een half jaar voor de start van het toernooi lijkt het EK een utopie voor Memphis Depay, de belangrijkste aanvalsleider in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Ook de talentvolle Donyell Malen is ogenschijnlijk zwaar geblesseerd.