EK turnen voorlopig van de baan vanwege het coronavirus

De Europese gymnastiekunie kijkt nog naar mogelijkheden om de titeltoernooien later dit jaar alsnog te organiseren.

Zonderland

De EK turnen voor dames stond gepland van 30 april tot en met 3 mei in Parijs. Het titeltoernooi voor de mannen voor 27 tot en met 31 mei in Bakoe. Epke Zonderland was titelverdediger bij de mannen aan de rekstok. De Fries pakte vorig jaar in het Poolse Szczecin zijn derde Europese titel.

Het trampolinespringen zou in Göteborg worden gehouden van 7 tot en met 11 mei