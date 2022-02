Egan Bernal mag IC verlaten na heftige crash tijdens trainigsrit

In die verklaring staat verder nog dat het steeds beter lukt de pijn bij de wielrenner onder controle te krijgen. Daarom mag Bernal verder herstellen op de algemene afdeling van het ziekenhuis.

De renner zelf liet een paar dagen geleden via sociale media nog weten dat zijn laatste belangrijke operatie goed was verlopen. „Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat Hij me dit heeft laten doorstaan. Dit was de zwaarste wedstrijd ooit voor me, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen”, zo schreef de 25-jarige Colombiaan.

Een flink gehavende Egan Bernal, niet lang na zijn crash in januari van dit jaar. Ⓒ ANP/HH

Bernal fietste afgelopen maand op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan tijdens een training in eigen land. Hij liep tal van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, borstletsel, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.