Red Bull geeft Verstappen (voor)vleugels

Max Verstappen Ⓒ BSR Agency

SPIELBERG - Eindelijk een stapje in de goede richting. Geef Max Verstappen een betere auto en de Limburger zet dat in deze vorm direct om in een goed resultaat. De Grand Prix van Oostenrijk bezit op voorhand, met een startplek op de eerste rij naast generatiegenoot Charles Leclerc, alle ingrediënten voor een interessante race.