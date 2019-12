WK darts: Van Gerwen nu tegen Darius Labanauskas

Van Gerwen liet vrijdagavond na zijn 4-0 zege op Stephen Bunting al weten uit te kijken naar de kwartfinale „Dan spelen we ook weer meer sets en het liefst speel ik alleen maar lange wedstrijden. Dan komt de beste speler bovendrijven. Maar ik sta pas in de kwartfinales.”

Voor Labanauskas is het de eerste keer dat hij de laatste acht bereikt op het WK. „Ongelooflijk. Het is een geweldig moment voor mij”, zei hij in een eerste reactie tegenover RTL7.

„Ik heb respect voor hem, Hij is een topspeler. Het is een groot moment voor mij en mijn fans. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het wordt erg moeilijk als hij net zo goed speelt als het hele toernooi al.”

De Zwaan

Jeffrey de Zwaan kan zich zaterdagavond als tweede Nederlander voor de kwartfinales plaatsen. Hij moet daarvoor de Schot Peter Wright verslaan. De winnaar van dat duel stuit in de kwartfinales op de Engelsman Luke Humphries, die zaterdagmiddag afrekende met de Belg Kim Huybrechts: 4-1.